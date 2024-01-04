شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" توصى بتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، قيام محافظة سوهاج بوضع دراسات للمشروعات المكملة للمشروعات القائمة بشركات قطاع الأعمال العام لإمكانية إقامتها في المحافظة.

وشددت اللجنة، على ضرورو إعداد دراسة لإمكانية إقامة تجمع حرفي خاص بصناعة التلى وإفادة اللجنة بها، باعتبارها من الصناعات التراثية الواجب المحافظة عليها وتطويرها طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية، التنسيق بين محافظ سوهاج، وجامعة سوهاج وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لوضع دراسة متكاملة بالمشروعات الصناعية التي تمتاز بها المحافظة وعرضها على اللجنة خلال شهر.

وطالبت اللجنة، قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإرسال مندوبين للمراكز التكنولوجية التابعة للمحافظة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020.

وقررت اللجنة، القيام بزيارة ميدانية لمحافظة سوهاج للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه الانتهاء من تشغيل المجمعات الصناعية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة كيفية وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية فى محافظة سوهاج، ومقترح إنشاء مناطق صناعية جديدة يراعى فيها الميزة التنافسية للمحافظة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات، وذلك بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجامعة سوهاج، وحصر بكافة الأنشطة الاقتصادية الغير رسمية على مستوى المحافظة فى كل مركز على حِدة، لتقنين أوضاعها طبقاً لأحكام القانون 152 لسنة 2020 والوقوف على نسب التشغيل فى المجمع الصناعي للمشروعات الصغيرة بالمحافظة، ورؤية جامعة سوهاج فى إقامة المناطق الصناعية بالمحافظة ومدى إمكانية الاستفادة من المشروعات والأبحاث العلمية بها.