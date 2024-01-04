قوى الأمن: توقيف مروج للمخدرات ينقلها من بيروت إلى صيدا وضبط كمية من حشيشة الكيف

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنه "توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن تواجد أحد تجار المخدرات في أحياء صيدا القديمة، حيث يحضر المواد الممنوعة من بيروت ليبيعها في صيدا ومحيطها منتحلا صفة تاجر خضار، ومستعملًا عربة متنقلة يضع في داخلها المواد المخدرة. كما توافرت معلومات مؤكدة لعناصر المفرزة، عن نيته إحضار المخدرات من بيروت مجددًا في اليوم التالي وبيعها في المكان عينه".

وكشفت المديرية، أنه "بنتيجة المتابعة، تبين أنه يدعى: م. ع. (مواليد عام 1982، لبناني) وهو من أصحاب السوابق"، لافتةً الى أنه |بتاريخ 11/12/2023، داهمت إحدى دوريات المفرزة منزله في داخل أحياء صيدا القديمة، وألقت القبض عليه. وتم ضبط كمية من حشيشة الكيف موضبة في أكياس متعددة، بأحجام مختلفة وجاهزة للبيع. وعلى كمية من "الماريجوانا"، بزنة إجمالية حوالي /1،5/ كلغ. كما أوقف شريكه بالجرم المشهود أثناء تعاطيه حشيشة الكيف، وهو المدعو أ. ج. (مواليد عام 1995، سوري)|.

وأكدت أن "المقتضى القانوني أجري بحقهما، وأودعا مع المضبوطات القطعة المعنية لاستكمال التحقيق من قبلهم".