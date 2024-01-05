كلمة الأمين العام لحزب الله في حفل تأبين قاسم سليماني

ياسر رشاد - القاهرة - قال الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله: "نجدد عزاءنا للشهداء في كرمان وللإمام السيد علي الخامنئي وللشعب الإيراني ولأهالي الشهداء ونسأل للشهداء علو الدرجات وللجرحى الشفاء العاجل".

وأضاف خلال الحفل التأبيني الحاج محمد ياغي قاسم سليماني، أنه يتوجه إلى الشعب العراقي وفصائل المقاومة في العراق والحشد الشعبي وحركة النجباء، بالتبريك بشهادة الأخ طالب السعيدي من خلال العدوان الأميركي المباشر.

وأضاف: شهادتي بالحاج أبو سليم شهادة حسيّة عرفتُه منذ أن كنّا شبانًا عام 1978 ومنذ الساعات الأولى نشأت علاقة أخوة ومحبّة وصداقة وثقة كاملة، والملهم الأول للحاج أبو سليم كان سماحة السيد موسى الصدر والتقينا في أول مجموعة تنظيمية في بعلبك.

وأوضح، أن البلدات البقاعية والعشائر كما في البلدات الجنوبية وأحياء الضاحية تشيّع الشهداء بالإصرار على مواصلة طريق العزة، منذ 8 تشرين الأول دخلنا في قتال مع العدو في الجنوب على امتداد أكثر من 100 كلم.

وأشار إلى أن المقاومة الإسلامية نفّذت ما يزيد على 670 عمليةً في خلال 3 أشهر وتم استهداف 48 موقعاً حدودياً أكثر من مرة، ونفّذت 494 استهدافاً بينها 50 نقطةً حدوديةً استهدفت أكثر من مرة، كما استهدفت أيضاً التجهيزات الفنية والاستخبارية على طول الحدود وتم تدميرها بالكامل.

وأكد أن الجنود الإسرائيليون هربوا من المواقع في اتجاه المستوطنات خشيةً من تقدم المقاومين في اتجاه المواقع واحتلالها، وتم تدمير عدد كبير من الآليات والدبابات على طول الحدود أيضاً، والعمليات كانت مستنزفة جداً للعدو الذي مارس تكتماً شديداً على خسائره الكبيرة، العدو لا يعترف لا بقتيل ولا بجريح وهذا جزء من سياساته في التكتم العام على خسائره.