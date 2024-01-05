اخبار العالم

بالأكفان.. مسيرة حاشدة في عمان دعمًا لفلسطين (شاهد)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

ياسر رشاد - القاهرة -  انطلقت تظاهرات ومسيرة حاشدة في العاصمة الأردنية عمان، دعمًا للمقاومة في غزة، وتنديدًا بجريمة اغتيال الشهيد القائد الشيخ صالح العاروري، تحت شعار "دماء الأحرار على طريق الانتصار".

وارتدى بعض المشاركين في المسيرة الأكفان تعبيرًا عن استعدادهم للموت من أجل فلسطين.

f0dcc2337e.jpg
c351ae8a47.jpg

 على جانب آخر، استشهد 13 فلسطينيًا، اليوم الجمعة، جراء قصف إسرائيلي على "جباليا" و"خان يونس" بشمال وجنوب قطاع غزة، في اليوم الـ91 من العدوان الإسرائيلي على القطاع والذي بدأ في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

 

 وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت مصادر طبية في قطاع غزة إن خمسة فلسطينيين على الأقل استشهدوا في قصف نفذته طائرات إسرائيلية مسيرة على مقبرة الفالوجا غرب مخيم "جباليا" شمال قطاع غزة.

 

وأضافت المصادر أن ثمانية أشخاص آخرين استشهدوا جراء قصف طيران ومدفعية الاحتلال للمباني السكنية وخيام النازحين في "خان يونس" جنوب القطاع. 

 

 وأطلق الاحتلال قنابل دخانية في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، كما واصلت الطائرات المسيرة استهداف المدنيين بالرصاص في مناطق مختلفة وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا