اليونيسيف: تفاقم الصراع والأمراض في غزة يخلقان دائرة مميتة تهدد أكثر من 1.1 مليون طفل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت منظمة اليونيسيف، إن تفاقم الصراع وسوء التغذية والأمراض في قطاع غزة يخلقان دائرة مميتة تهدد أكثر من 1.1 مليون طفل.

وأضافت اليونيسيف، أن حالات الإسهال لدى الأطفال في غزة ارتفعت بنسبة 50 % في أسبوع واحد.

كانت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، نشرت رسالة مصورة إلى عائلات الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة.

وقالت القسام في مقطع فيديو: "نتنياهو لا يأبه بموت كل الجناد الأسرى لأن أخاه يوناتان قتل في محاولة لتحرير الأسرى"، وتابعت القسام في الرسالة المصورة التي لم تتعدى الـ 40 ثانية: " نتنياهو يقول لكم بشكل واضح ذوقوا ما ذقت بموت أخي"، واختتمت القسام الرسالة بقولها "لا تثقوا به".

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يدرس إغلاق بعض المكاتب الحكومية وتحويل أموالها لتغطية تكاليف الحرب في غزة.