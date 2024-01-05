صورة.. أخيرا اكتشاف اللون الحقيقي لكوكبي نبتون وأورانوس



محمد اسماعيل - القاهرة - لعقود، كان العالم كله يعتقد أن لون كوكب نبتون هو الأزرق الغامق، وأن الأخضر هو لون كوكب أورانوس، لكن دراسة جديدة كشفت أن العملاقين الجليديين متقاربان للغاية من حيث اللون أكثر مما كان يعتقد.

وحسب دراسة جديدة أجراها البروفيسور باتريك إيروين من جامعة أكسفورد، ونشر في مجلة Monthly Notices of the Royal Astronomical Society، فإن الكوكبين لهما لون مماثل، والفارق الوحيد أن نبتون أكثر زرقة قليلا من أورانوس، حسب صحيفة ذا جارديان البريطانية.

وكان العلماء يعتقدون في السابق أن ألوان العمالقة الجليدية (نبتون وأورانوس) ناتجة عن المستويات العالية من غاز الميثان في الغلاف الجوي، وهو غاز يمتص الضوء الأخضر والأحمر. لكن الأبحاث التي أجراها إيروين وزملاؤه في السابق كشفت أن نبتون كان أكثر زرقة قليلا بين الكوكبين، لأن إحدى طبقات الهباء الجوي في غلافه الجوي كانت أكثر شفافية.

وكانت الصور التي أنشئت بناء على البيانات التي جمعتها "فوياجر 2" التابعة لناسا، وهي المركبة الفضائية الوحيدة التي تحلق فوق هذين الكوكبين، في الثمانينات، أدت إلى مفهوم خاطئ حول الألوان الحقيقية للكواكب، حيث تم تصوير نبتون على أنه أزرق غامق لأن صوره تم تحسينها على نحو متباين لإبراز معالمه الخافتة.

ويقول العلماء: "على الرغم من أن هذه الصور نشرت مصحوبة تعليقات تقول إنها مُحسّنة أو مطولة، إلا أن هذه التعليقات انفصلت حتما عن الصور بمرور الوقت وأدت إلى سوء فهم طويل الأمد ومستمر للألوان النسبية لهذين الكوكبين".

وتكشف الصور الملونة الحقيقية الجديدة للكواكب أن كليهما يمتلك لونا أزرق مخضرا شاحبا، مع نتائج مشابهة جدا تم الحصول عليها حتى عندما استخدموا بيانات من أدوات مختلفة على تلسكوب هابل الفضائي أو بيانات من مهمات "فوياجر".