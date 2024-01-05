زيادة الرواتب والمعاشات.. بكري: تعليمات رئاسية بتعويض المواطن عن غلاء الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن بشري سارة للمواطنين خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أصدر تعليمات للحكومة بتعويض المواطنين عن الحد من آثار التضخم وغلاء الأسعار وزيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص.

وقال بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد": "كل يوم بنسمع عن غلاء في الحديد والأسمنت وسلع تانية، وكل معلومة بنعرضها بيكون ليها مصدر وسند"

وأشار مصطفى بكري ، إلى أنه وفقا لمصدر مطلع أصدر الرئيس السيسي تعليمات للحكومة بتعويض المواطنين عن الحد من آثار التضخم وغلاء الأسعار، بالتزامن مع تنظيم الموازنة الجديدة بزيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص، علاوة على تشكيل لجنة عليا لهذا الغرض، مع التركيز على إعادة استقرار الوضع المالي والاقتصادي وكبح جماح التضخم.

وأضاف مصطفى بكري: الرئيس السيسي قائد شعبوي وطني يعلم كل الظروف التي يعيشها المواطن بسبب التطورات التي تحدث في الشرق الأوسط، مختتما: الرئيس السيسي يرى ضرورة تعويض المواطنين في الموازنة التي ستقدم للبرلمان مارس المقبل، من خلال ما يأتي:

- تعويض المواطنين بكل الفئات عن الموجة التضخمية في كل القطاعات.

- متابعة الأجهزة لأسعار السلع ومراقبة المحتكرين والتجار.

- خلق فرص عمل جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية.

- الاهتمام بخدمات المواطنين وتذليل العقبات ومكافحة الفساد الإداري.

- تذليل كل عقبات المستثمرين وطرح أصول لا تمس الامن القومي لحل الأزمة.

- لا يزيد موعد تنفيذ تلك الإجراءات عن شهر أبريل المقبل.