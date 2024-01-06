أردوغان لزيلينسكي: نبذل جهودًا حثيثةً لوقف إراقة الدماء بأوكرانيا ومستعدون لاستضافة محادثات سلام

ذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أنّ "الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​ أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، وتناول الاتصال قضايا إقليميّة وعالميّة، وعلى رأسها الحرب الرّوسيّة الأوكرانيّة".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "أردوغان أكّد خلال الاتصال، أنّ ​تركيا​ تبذل جهودًا حثيثةً من أجل وقف إراقة الدّماء، وإحلال السّلام الدائم في كلّ ​أوكرانيا​ والأراضي الفلسطينيّة، مشيرًا إلى أنّ تركيا على استعداد للقيام بدور الوسيط، واستضافة محادثات السّلام، في إطار إحلال السّلام في أوكرانيا".

وأوضحت دائرة الاتصال، أنّ "أردوغان شدّد على أهميّة إعادة هيكلة ممرّ الحبوب وتشغيله من جديد، وأنّه يواصل إجراء الاتصالات الدّبلوماسيّة في هذا الصّدد، وركّز على ضرورة التّوصّل إلى وقف لإطلاق النّار في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، ويجب تمهيد الطّريق أمام السّلام".