ذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أنّ "الرّئيس التّركي رجب طيب أردوغان أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتناول الاتصال قضايا إقليميّة وعالميّة، وعلى رأسها الحرب الرّوسيّة الأوكرانيّة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "أردوغان أكّد خلال الاتصال، أنّ تركيا تبذل جهودًا حثيثةً من أجل وقف إراقة الدّماء، وإحلال السّلام الدائم في كلّ أوكرانيا والأراضي الفلسطينيّة، مشيرًا إلى أنّ تركيا على استعداد للقيام بدور الوسيط، واستضافة محادثات السّلام، في إطار إحلال السّلام في أوكرانيا".
وأوضحت دائرة الاتصال، أنّ "أردوغان شدّد على أهميّة إعادة هيكلة ممرّ الحبوب وتشغيله من جديد، وأنّه يواصل إجراء الاتصالات الدّبلوماسيّة في هذا الصّدد، وركّز على ضرورة التّوصّل إلى وقف لإطلاق النّار في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، ويجب تمهيد الطّريق أمام السّلام".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان لزيلينسكي: نبذل جهودًا حثيثةً لوقف إراقة الدماء بأوكرانيا ومستعدون لاستضافة محادثات سلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.