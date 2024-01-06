انت الان تتابع خبر اليوم.. كتيبة أسود الرافدين بمواجهة الشمشون الكوري في الامارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتم التأكيد على أن منع دخول الجماهير، جاء بقرار من الجانب الكوري، لعدم إمكانية تحمله أجور الشركة المختصة بعملية دخول وحماية المشجعين.

واختتم المنتخب العراقي تدريباته أمس الجمعة قبل مواجهة منتخب كوريا الجنوبية اليوم السبت، في مواجهة يحتضنها ملعب جامعة نيويورك في السعديات.



وشارك في التدريبات جميع اللاعبين الـ26 في قائمة المنتخب العراقي للبطولة الآسيوية، وشهدت حضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، علمًا أن التدريبات جرت في مراكز التدريب الخاصة بمدينة خليفة الرياضية

وحسب اتحاد الكرة العراقي، فإن الجهاز الفني للمنتخب قد أكد في الحصة التدريبية على تنفيذ بعض الجوانب الفنية المفترض تطبيقها في مواجهة الشمشون الكوري.

وقرر كاساس أن يمنح الراحة لجميع اللاعبين غدا الأحد، قبل أن يعاود "أسود الرافدين" خوض تدريباتهم من جديد بداية من يوم الإثنين، لحين موعد مغادرتهم إلى الدوحة في 11 من الشهر الحالي للمُشاركة في كأس آسيا 2023.

يذكر أن المنتخب العراقي سيلعب في المجموعة الرابعة بكأس آسيا، إلى جانب منتخبات إندونيسيا واليابان وفيتنام.

ويستهل المنتخب العراقي مبارياته في البطولة المرتقبة، على الملاعب المونديالية في قطر، يوم 15 يناير/ كانون الثاني الحالي بمواجهة منتخب إندونيسيا، ثم سيواجه اليابان في الـ19 من الشهر ذاته، كما سيقابل فيتنام في الـ24 من الشهر عينه.

وسبق للعراق أن شارك في 9 مرات ببطولة كأس آسيا ويتطلع حاليًا للمشاركة العاشرة، وقد توج باللقب لمرة واحدة وكان ذلك في عام 2007.