آرام الأول دان الجرائم الإسرائيلية: لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة للتغلب على الأزمة

شدّد كاثوليكوس الكنيسة الأرمنيّة الرّسوليّة لبيت كيليكيا ​آرام الأول​، على "ضرورة انتخاب رئيس للجمهوريّة، ومن ثمّ تشكيل حكومة جديدة للتّغلّب على الأزمة الاقتصاديّة المعيشيّة، والصّعوبات الرّاهنة والأمور الملحّة".

وأعرب عن أسفه، خلال ترؤّسه قداس احتفال ب​عيد الميلاد​ لدى الطّوائف الأرمنية، في كاتدرائيّة الكاثوليكوسية القديس غريغوريوس المنور في أنطلياس، "للإجرام ال​إسرائيل​ي بحربه ضدّ ​غزة​، المنافي للقانون الدّولي"، معبّرًا عن إدانته بشدّة "ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب وقصف دائم وقتل للأبرياء، أدّت إلى سقوط آلاف الضّحايا الفلسطينيّين ودمار شاسع وفظيع، و​المجتمع الدولي​ عليه أن يدعم ​الشعب الفلسطيني​ وحقوقه المشروعة وإقامة دولته الحرّة".

من جهة ثانية، أشار آرام الأوّل إلى أنّ "الرّبّ خلق الإنسان، ليحافظ على الخليقة ويحميها. ​المسيح​ ليس ماضيًا بل هو حاضر دائم، وهو المستقبل. المسيح وُلد، وَعظ، بشّر، قام بالعجائب، صُلب، قام، ووعد بمجيئه الثّاني"، مشيرًا إلى أنّ "باحتفالنا بولادة المسيح، نحتفل أيضًا بولادة الإنسان الجديد، كما وولادة العالم الجديد، ونتطلّع بأعيننا الإيمانيّة إلى مجيء المسيح الثّاني".