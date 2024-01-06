أشار الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الى أنني "اليوم هنا بعد زيارتي الأخيرة لإسرائيل وانا اهنا في وقت نشهد في تصاعداً لبنان وإسرائيل، وأعتقد أنه يمكن تجنّب الحرب ويجب تجنّبها ويمكن للدبلومسية أن تسود للعثور على حل أفضل".
وشدد بوريل، في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، على أنه "من الضروري تجنب التصعيد في الشرق الأوسط، وتجنب جر لبنان الى حرب لأن هذا آخر ما يحتاجه البلد اليوم".
كذلك أكد على "ضرورة العمل لفتح القنوات الدبلوماسية لأن الحرب ليست الحل الوحيد، وعلينا التحرك لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن ونحن بحاجة لمساعدة مستدامة لأهالي القطاع ويجب إحترام القانون الانساني الدولي".
كانت هذه تفاصيل خبر بوريل: أعتقد أنّه يمكن تجنّب الحرب ويجب تجنّبها ويمكن للدبلومسية أن تسود للعثور على حل أفضل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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