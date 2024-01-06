يزبك وكرم ناشدا حمية التحرك فورًا لمعالجة الحفر على طريق كفرحزير- شكا

ناشد عضوا تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائبان ​غياث يزبك​ و​فادي كرم​، وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال ​علي حمية​، "التّحرّك فورًا، لمعالجة الحفر الخطرة على طريق ​كفرحزير​ - ​شكا​، لما تُسبّبه من حوادث مميتة وأضرار في سيّارات المواطنين، الّذين يسلكون بالآلاف هذه الطّريق الدّوليّة".

وطالب يزبك وكرم، حميّة بـ"تكليف ورشة من الوزارة وفي شكل عاجل، للقيام بمعالجة تسرّب المياه الّذي يتسبّب تكرارًا بانهيار الطّريق وفتح الحفر، والعمل على سدّ هذه الحفر لمرّة واحدة ونهائيّة".

كما طالباه بـ"إنهاء مأساة الجدار المنهار قرب ​نفق شكا​، الّذي تحوّل إلى ممرّ للموت، علمًا بأنّ حمية وعبر مجلس الوزراء كان كلّف ​الهيئة العليا للإغاثة​ منذ أكثر من عام، تدعيم الجدار المنهار، بما يتيح فتح الطّريق الدّوليّة على خطّين، إلّا أنّ الأمور لا تزال على حالها المزرية؛ ولا يمر يوم هناك من دون حوادث قاتلة".