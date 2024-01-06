إقامة قداديس في قضاء الكورة لمناسبة عيد الظهور الإلهي

احتفل قضاء الكورة بعيد الظهور الالهي، فاقيمت للمناسبة القداديس الاحتفالية بمختلف كنائسه.
ففي كنيسة القديس نيقولاوس العجائبي في بلدة برسا، ترأس القداس الإلهي كاهن الرعية الاب موسى الشاطريه، في حضور حشد من المؤمنين.
وبعد قراءة الإنجيل المقدس، القى عظة عن معنى عيد الظهور الإلهي واهميته بالديانة المسيحية التي مشددا على التواضع والتسامح.
كما ترأس الأرشمندريت مخايل رزوق والاب يعقوب حنين القداس الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة مارالياس الحي في منطقة السامرية.
وفي كنيسة البربارة في بلدة راسمسقا ترأس الأب اندراوس سابا القداس الاحتفالي، واكد "تنمية المواهب التي أعطيت لنا وعلى التجدد بالحياة المسيحية".
وكانت شهدت بلدات القضاء امسيات تراتيل من وحي المناسبة.
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