البزري التقى بديع وبحثا بموضوع جمع النفايات في صيدا

إلتقى النائب عبد الرحمن البزري رئيس بلدية صيدا حازم بديع حيث تناول البحث الأمور الحياتية والخدماتية في المدينة وخصوصا موضوع جمع النفايات الذي تعثر ولفترات طويلة نتيجة لإجراءات إدارية مما أدى إلى تحمل المدينة والمواطنين تبعات بيئية خطيرة وجسيمة.

واتفق المجتمعان، على "استمرار تنسيق الجهود في هذا الموضوع من الناحيتين الإدارية والسياسية للخروج بالنتائج المرجوة والتي ينتظرها المواطنون في صيدا ومنطقتها في أقرب فرصة ممكنة".

وشددا على أن "مسؤولية النفايات في صيدا كما هي الحال في باقي المناطق مشتركة بين الدولة والبلدية، وبالتالي فإن على الدولة تحمل مسؤولياتها أسوة بما يحدث في مناطق أخرى من البلاد".

وأكد البزري بعد اللقاء أن "الجهود مستمرة وحثيثة للخروج بنتيجة إيجابية في أقرب فرصة ممكنة لأنه لم يعد من الجائز استمرار هذه المشكلة الخطيرة في المدينة ومنطقتها".