يزبك وكرم اتصلا بمديرمؤسسة مياه لبنان الشمالي لحل موضوع الحُفر على طريق كفرحزير- شكا

أشار النائبان غياث يزبك وفادي كرم، في بيان ثانٍ بخصوص الحُفر على طريق كفرحزير-شكا، إلى أنّه "بعد البيان الذي ناشدنا فيه وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة إقفال الحفر الكبيرة على طريق كفرحزير-شكا، ارسل الوزير حمية على الفور فريقاً فنياً للكشف، وقد أفادنا، بأن الحفر ناجمة عن تسرب للمياه، وبالتالي فإن الموضوع هو من مسؤولية مؤسسة مياه لبنان الشمالي. وعلى الفور اتصل النائبان كرم ويزبك بمدير المؤسسة خالد عبيد الذي وعد بالقيام بما يجب لاصلاح العطل وسد الحفر الناجمة منه".

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