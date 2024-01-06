أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الغربي. هذا، واستهدف غارة جوية إسرائيلية نفذها الطيران الحربي منطقة "العقبة" في بلدة عيناثا في جنوب لبنان، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية كفركلا والعديسة وأطراف بلدة يحمر من ناحية بلدة الطيبة.

كانت هذه تفاصيل خبر استهداف إسرائيلي لعيناثا وكفركلا والعديسة وأطراف يحمر وصفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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