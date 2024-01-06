بلينكن: نبحث عن طرق سياسية لنزع فتيل التوتر في جنوب لبنان ويهمنا ألا تشتعل الجبهة

أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بعد مغادرة أنقرة ووصوله إلى أثينا، إلى "أنني ركزت في مباحثاتي في تركيا على ما يمكن لتركيا فعله بشأن النزاع الجاري في الشرق الأوسط"، موضحًا أنّه "شملت محادثاتي في تركيا الأوضاع في غزة في ضوء متطلبات اليوم التالي للحرب".

وأوضح أنّ "إسرائيل لا تريد التصعيد وليس من مصلحة اللبنانيين حدوث أي تصعيد"، مشيرًا إلى "أننا نبحث عن طرق سياسية لنزع فتيل التوتر في جنوب لبنان"، مشيرًا إلى أنّه "يهمنا ألا تشتعل الجبهة".

وفي تعليق على الاغتيالات الإسرائيلية الأخيرة في الضاحية الجنوبية والتي استهدفت نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري وكوادر لحماس كانوا معه، قال بلينكن: "من حق إسرائيل حماية أمنها".

وذكر أنّ "تركيا تلعب دورا مهما بشأن الترتيبات الأمنية في مرحلة ما بعد الحرب"، كاشفًا عن "أنني لمست استعداد تركيا للقيام بدور إيجابي وبناء من أجل استقرار المنطقة"، كما افاد بأنّ "تركيا مستعدة لاستخدام علاقاتها مع الجهات بالمنطقة لخفض التصعيد"، معتبرًا أنّ "مصلحة دول المنطقة تجنب اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط".

وأوضح بلينكن أنّه "علينا مسؤولية العمل من أجل تجنب توسع رقعة الصراع وما يمكن أن تقوم به دول المنطقة"، لافتًا إلى "أننا سنتحدث بشأن ما ينبغي فعله في غزة وما يمكن أن يساعد به الشركاء في هذا الخصوص".