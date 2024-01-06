المشاط: جريمة أميركا بحق أبطالنا لن تمر دون رد وأيّ حماقة تجاه اليمن ستدخلها بمستنقع لن تخرج منه

أكّد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن وقائد القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، أنّ "على الأميركي أن يعلم أن ارتكاب أيّ حماقة جديدة ستدخله في مستنقع لن يخرج منه"، موضحًا أنّ "دماء شهداء القوات البحريّة دشنت معركة جديدة مع العدو الأميركي والرد عليه آت لا محالة"، مشددًا على "أننا نقول للأميركي أن جريمته بحق أبطالنا من القوات البحرية لن تمر دون رد قوي، وسيدفعون الثمن بشكل غير مسبوق وسيتحملون العواقب جراء حماقتهم".

كلام المشاط جاء خلال اجتماع للقيادات العسكرية والأمينة اليمنية وفق ما نقلت قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله"، حيث ذكر أنّ "هذه المعركة تفتح الأفق أمامنا بشكل كبير على المستوى الوطني والإقليمي، وفي المنطقة بشكل عام".

وأشار المشاط إلى أنّ "أيّ سفينة مرتبطة بالكيان الصهيوني لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن"، مشددًا على أنّ "منع ملاحة العدو الصهيوني خيار يمني لفرض السلام والحياة الكريمة لأهلنا في غزة" وأنّه "إذا كان الأميركي ملتزما بحماية الكيان الصهيوني فنحن ملتزمون بنصرة غزة وفلسطين".

وأوضح أنّ "الأميركي يتحدث عن السلام وهو من يدفع نحو الحرب ومن أسقط ثلاث قرارات في مجلس الأمن لوقف الحرب على غزة".