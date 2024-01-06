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"القسام" نشرت مشاهد للجنود الإسرائيليين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الشجاعية: "الوقت يتلاشى"

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نشرت كتائب "القسام" مشاهد للجنود الإسرائيليين الأسرى الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الشجاعية في قطاع غزة، مشيرة في المقطع إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "وحكومته المتطرفة والعنصرية قتلتهم"، وختمت المقطع برسالة: "الوقت يمضي ويتلاشى".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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