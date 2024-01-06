نشرت كتائب "القسام" مشاهد للجنود الإسرائيليين الأسرى الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الشجاعية في قطاع غزة، مشيرة في المقطع إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "وحكومته المتطرفة والعنصرية قتلتهم"، وختمت المقطع برسالة: "الوقت يمضي ويتلاشى".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" نشرت مشاهد للجنود الإسرائيليين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الشجاعية: "الوقت يتلاشى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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