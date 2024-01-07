انت الان تتابع خبر نافذة البنك المركزي.. مزاد العملة يسجل مبيعات هي الأعلى منذ شهر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب نافذة بيع العملة التي اطلعت عليها الخليج 365، بلغت المبيعات الكلية من الدولار 210 ملايين و253 الف دولار، وهو الرقم الأعلى منذ شهر.

وبلغت الحوالات الخارجية 188 مليونا و893 الف دولار، فيما بلغت المبيعات النقدية 21 مليونا و360 الف دولار فقط.



وشهدت الأسواق العراقية خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضا لافتا بأسعار صرف الدولار، حيث يحوم سعر الدولار حول 1530 دينارا لكل دولار، بعد ان كان قد تجاوز الـ1600 دينارا لكل دولار خلال الأسابيع الماضية.