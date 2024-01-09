وزيرالخارجية الأوكراني: روسيا ستتغلب علينا عسكريا في حال توقف الدعم الغربي

اكد وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا بأن القوات المسلحة في أوكرانيا، ليس لديها القدرة على مقاومة الجيش الروسي دون مساعدة غربية.

وخلال مقابلة مع صحيفة "بايس" الإسبانية، قال كوليبا: "إذا تم اتخاذ قرار بتعليق أو رفض الدعم العسكري الآن، فإن روسيا يمكن أن تتغلب علينا في ساحة المعركة واختراق الخطوط الأمامية للجيش الأوكراني".

واوضح كوليبا بأن أوكرانيا ليس لديها خطة احتياطية في حالة عدم تلقي المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي، ومن أجل هذا الأمر، طالب حلفاء كييف بتزويدها بمزيد من الأسلحة من أجل "تجنب الأزمة في المستقبل".

ووفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأميركيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.