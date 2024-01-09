شكرا لقرائتكم خبر عن بوليفيا تؤيد دعوى جنوب أفريقيا لمقاضاة إسرائيل على جرائمها في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل -القائمة بالاحتلال- على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأشادت بالخطوة التي اتخذتها جنوب أفريقيا بهذا الصدد، بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية، عادةً إياها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

قطع العلاقات

وأكدت الخارجية البوليفية ضرورة دعم هذه المبادرة من المجتمع الدولي.

وأشارت إلى أن بوليفيا بالشراكة مع جنوب أفريقيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي تقدمت في الـ17 من نوفمبر الماضي بدعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وكانت بوليفيا قطعت في 31 أكتوبر الماضي علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل -القائمة بالاحتلال-، متهمةً إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة.