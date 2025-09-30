سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يجني أرباحه – توقعات اليوم – 30-09-2025

تراجع قليلاً سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وسط تأثره باختراق خط ميل فرعي هابط على المدى القصير، في الوقت الذي يستفيد من الدعم الإيجابي من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر على المدى القريب.

