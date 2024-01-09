وزير الدفاع الإسرائيلي يطالب بتكثيف الضغط على إيران لتجنب تصعيد في المنطقة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن "تكثيف الضغط على إيران "ضروري" لتجنّب تصعيد في المنطقة مع استمرار حرب غزة".

ونقل بيان للحكومة عن غالانت قوله إن "زيادة الضغط على إيران هو أمر ضروري للغاية ويمكن أن يمنع التصعيد في المنطقة في ساحات أخرى".