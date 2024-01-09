أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن "تكثيف الضغط على إيران "ضروري" لتجنّب تصعيد في المنطقة مع استمرار حرب غزة".
ونقل بيان للحكومة عن غالانت قوله إن "زيادة الضغط على إيران هو أمر ضروري للغاية ويمكن أن يمنع التصعيد في المنطقة في ساحات أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي يطالب بتكثيف الضغط على إيران لتجنب تصعيد في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.