اشارت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية الى انه "جرَّاء المعارك على الحدود الشمالية مع جنوب لبنان منذ 8 تشرين الاول، تعرض 120 مبنى في مستوطنـة "المطلة" لأضرار، كما تعرض 80 مبنى من أصل 155 مبنى داخل مستوطـنـة "المنارة" لأضرار".

كانت هذه تفاصيل خبر هآرتس: تعرض 120 مبنى في مستوطنة المطلة و80 مبنى في مستوطنة المنارة لاضرار منذ بداية الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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