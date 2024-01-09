وزير الدفاع البريطاني: السفينة "إتش إم إس ريتشموند" في طريقها إلى البحر الأحمر ضمن جهود مواجهة هجمات الحوثيين

اعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، أن "السفينة "إتش إم إس ريتشموند" في طريقها إلى البحر الأحمر ضمن جهود مواجهة هجمات الحوثيين".
وفي وقت سابق، أكد إن "القوات البريطانية مستعدة للعمل ضد الحوثيين في اليمن، الذين يستهدفون سفن الشحن التي تمر عبر البحر الأحمر".
وقال شابس في مقال بصحيفة الديلي تليغراف، إن بريطانيا "مستعدة لاتخاذ إجراءات مباشرة" لحماية ممر الشحن الرئيسي الذي يمر قبالة سواحل اليمن.
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