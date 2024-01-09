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الدفاع السورية: مقتل 8 جنود ومدني واحد وإصابة 13 في هجوم "إرهابي" على حافلة عسكرية في تدمر

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اعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان، عن "مقتل ثمانية عسكريين ومدني واصابة 13 آخرين بينهم مدنيان، نتيجة هجوم جراء بعبوة ناسفة على حافلة عسكرية في البادية السورية جنوب تدمر".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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