الدفاع السورية: مقتل 8 جنود ومدني واحد وإصابة 13 في هجوم "إرهابي" على حافلة عسكرية في تدمر

اعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان، عن "مقتل ثمانية عسكريين ومدني واصابة 13 آخرين بينهم مدنيان، نتيجة هجوم جراء بعبوة ناسفة على حافلة عسكرية في البادية السورية جنوب تدمر".

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