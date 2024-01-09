افاد موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع، بأن وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن أوضح أن واشنطن مهتمة ببدء عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة في أقرب وقت". واشار الى ان "إسرائيل أبلغت بلينكن أن عودة سكان شمال غزة غير ممكنة قبل إحراز تقدم بملف الأسرى".

كانت هذه تفاصيل خبر "أكسيوس": إسرائيل أبلغت بلينكن أن عودة سكان شمال غزة غير ممكنة قبل إحراز تقدم بملف الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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