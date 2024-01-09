سلام: وزارة الاقتصاد ستمكنن ما يقارب الـ50% من المعاملات على أن تكون المكننة شاملة في الـ2024

اشار وزير الاقتصاد و التجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "الاقتصاد والتجارة: مكننة 50% من المعاملات لتسهيل معاملات المواطنين ومكافحة الفساد".

ولفت الى ان "في إطار مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه وزارة الاقتصاد والتجارة، عقدت اليوم اجتماعا مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضم نائب الممثل المقيم للبرنامج محمد صالح وليلى الخوري مديرة المشروع، وتسلمت خلال الاجتماع 40 جهاز iPad".

واوضح إن "هذه الخطوة، التي عملت عليها وزارة الاقتصاد والتجارة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تندرج في إطار خطة شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز كفاءة الخدمات وتسهيل إجراءات العمل"، لافتا الى ان "الوزارة ستتمكن في المرحلة الأولى من مكننة ما يقارب الـ50% من المعاملات على أن تكون المكننة شاملة خلال عام 2024، لتكون وزارة الإقتصاد أوّل إدارة عامة تنفذ موضوع الحوكمة والـE government".

وذكر سلام ان "من المقرر أن يبدأ القيمون على برنامج الأمم المتحدة تنفيذ دورات تدريبية للموظفين على استخدام الأجهزة اللوحية وتطبيقات الخدمات الإلكترونية الأسبوع المقبل، مما سيمكن وزارة الاقتصاد من تقديم 18 خدمة ممكننة بالكامل لأصحاب العمل قبل نهاية آذار 2024، التزاما منها بالحوكمة الرشيدة وتسهيل معاملات المواطنين من حيث الوقت والتكاليف".