قصواء الخلالي: تعديلات حكومية قريبة في بعض الحقائب الوزارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن مصادر رسمية كشفت عن حدوث تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة.

وأضافت "الخلالي" خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن الفترة المقبلة قد تشهد رحيل بعض الوزراء وقدوم آخرين في بعض الوزارات الحيوية والمرتبطة بما يتعلق بشكل مباشر احتياجات المصريين في هذه الفترة.

ولفتت إلى أن المصادر تؤكد أن الفترة المقبلة القريبة ستحمل تغييرات في بعض الحقائب الوزارية ورحيل وقدوم وزراء في بعض الوزارات ويتبعهم بعض المسؤولين.

وأشارت إلى أنه في الأروقة هناك نشاط مكثف واستنفار تام داخل كل مؤسسات الدولة فيما يشبه تعديلات في المسارات والسياسات والرؤية وصولا إلى أن المشهد الآن يشبه خلية العمل للخروج من الحالة الحالية، وهذا سيتحقق مع تغيير ليس فقط الوجوه ولكن أيضا السياسات.