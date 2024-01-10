قمة مصرية أردنية فلسطينية في العقبة لبحث تطورات العدوان على غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن الديوان الملكي الأردني، عقد قمة ثلاثية بين كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله بن الحسين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في مدينة العقبة الأردنية.

وفي بيان له اليوم الثلاثاء قال الديوان الملكي الأردني: "عقد جلالة الملك عبدالله الثاني في العقبة، غدا الأربعاء، قمة ثلاثية مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث التطورات الخطيرة في غزة والمستجدات في الضفة الغربية.

وتأتي القمة ضمن إطار الجهود المستمرة في تنسيق المواقف العربية، للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.