الداخلية: مصرع 2 من أخطر تجار المخدرات خلال مداهمة أمنية بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية، مصرع عنصرين إجراميين، خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن خلال محاولة ضبطهما في السويس.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اعتزام (اثنين من أخطر العناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة؛ سبق اتهامهما فى العديد من القضايا) تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهم.

وبإستهدافهما بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى بدائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وتم السيطرة على الموقف

وأفادت الوزارة في بيانها، أن التعامل أسفر عن مصرعهما وعُثر بحوزتهما على (100 كيلو جرام لمخدر الشابو – 2 بندقية آلية و2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (50,000,000 خمسون مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .