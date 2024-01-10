مصدر عسكري يمني للجزيرة: الحوثيون استهدفوا سفينة في البحر الأحمر

افاد مصدر عسكري يمني لتلفزيون "الجزيرة" إن "الحوثيين استهدفوا سفينة في البحر الأحمر". وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن واقعة في البحر الأحمر على بعد حوالي 50 ميلا بحريا من غرب مدينة الحديدة اليمنية.

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