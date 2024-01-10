البيت الأبيض: بايدن لم يعلم بإصابة وزير الدفاع بالسرطان إلا الثلاثاء

اعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، لم يعلم بإصابة وزير الدفاع، لويد أوستن، بسرطان البروستاتا إلا الثلاثاء، وذلك بعد دقائق من الكشف عنها للعامة.

واكد المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، انه "لم يُبلغ بايدن حتى الخميس الماضي بأن الوزير أوستن في المستشفى. ولم يُحط علما حتى الثلاثاء بأن السبب الأساسي لدخوله المستشفى هو سرطان البروستاتا".

وأضاف "لم يكن أحد في البيت الأبيض يعلم أن الوزير أوستن مصاب بسرطان البروستاتا".

ونقل أوستن، (70 عاما)، في أول كانون الثاني إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري، وهي حقيقة أخفتها وزارة الدفاع عن الأميركيين والبيت الأبيض والكونغرس طوال معظم الأسبوع الماضي، مما أثار انتقادات سياسية واسعة النطاق.