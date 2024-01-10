اعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، لم يعلم بإصابة وزير الدفاع، لويد أوستن، بسرطان البروستاتا إلا الثلاثاء، وذلك بعد دقائق من الكشف عنها للعامة.
واكد المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، انه "لم يُبلغ بايدن حتى الخميس الماضي بأن الوزير أوستن في المستشفى. ولم يُحط علما حتى الثلاثاء بأن السبب الأساسي لدخوله المستشفى هو سرطان البروستاتا".
وأضاف "لم يكن أحد في البيت الأبيض يعلم أن الوزير أوستن مصاب بسرطان البروستاتا".
ونقل أوستن، (70 عاما)، في أول كانون الثاني إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري، وهي حقيقة أخفتها وزارة الدفاع عن الأميركيين والبيت الأبيض والكونغرس طوال معظم الأسبوع الماضي، مما أثار انتقادات سياسية واسعة النطاق.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: بايدن لم يعلم بإصابة وزير الدفاع بالسرطان إلا الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.