مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار أميركي يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية

افادت قناة "الجزيرة" بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم على مشروع قرار أميركي يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية، مشيرة الى ان "مشروع القرار الأميركي يطالب الحوثيين بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تعرقل التجارة العالمية، ويحث على ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد في البحر الأحمر".
وكشفت ان "مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن يشير لحق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها من الهجمات".
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