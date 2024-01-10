انت الان تتابع خبر محمد القاسم الأطول وساحة النسور الأعقد.. خارطة بازدحامات شوارع بغداد الان والان مع التفاصيل
ازدحام شديد في سريع محمد القاسم من الجسر العنكبوتي الى تقاطع النهضة
محمد القاسم من معمل بطاريات بابل الى مجسر الصليخ
سريع الدورة من جسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسم
نفق النداء وشارع المشاتل ازدحام من تقاطع النداء الى ساحة عنتر
ازدحام شارع الجمهورية من الخلاني الى الشورجة
مجسر باب المعظم ازدحام
شارع وزارة الصحة من نفق باب المعظم وشارع الكسرة باتجاه كلية الفنون الجميلة
شارع حيفا من ساحة الطلائع الى وزارة الثقافة ومن حديقة الشيخ احمد الوائلي وصولا الى جسر 14 رمضان
شارع 14 تموز من مخرج خدمي مطار المثنى الى جسر 14 رمضان
شارع 14 رمضان من التقاطع مع 14 تموز لغاية ساحة اللقاء
شارع المنصور من تقاطع 14 رمضان الى ساحة أبو جعفر المنصور
ساحة النسور ازدحام من جميع الاتجاهات
سريع القادسية من جامع ام الطبول لغاية ساحة الاحتفالات