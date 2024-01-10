محمد القاسم الأطول وساحة النسور الأعقد.. خارطة بازدحامات شوارع بغداد الان

شارع حيفا من ساحة الطلائع الى وزارة الثقافة ومن حديقة الشيخ احمد الوائلي وصولا الى جسر 14 رمضان

ازدحام شديد في سريع محمد القاسم من الجسر العنكبوتي الى تقاطع النهضة محمد القاسم من معمل بطاريات بابل الى مجسر الصليخ

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012