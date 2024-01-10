انت الان تتابع خبر خلال 83 يومًا.. 41% من الهجمات على الامريكان تمت في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، أن المنشآت الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت للهجوم 127 مرة منذ بدء تصعيد الوضع في المنطقة.

وقال رايدر خلال مؤتمر صحفي: "منذ 4 يناير، وقعت تسع هجمات، وفي المجمل، تم تنفيذ 127 هجوما, 52 في العراق و75 في سوريا".



وذكر أنه منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا لهجمات بشكل شبه منتظم بصواريخ وطائرات بدون طيار، وتعتقد واشنطن أنها تابعة لجماعات موالية لإيران.

ووفقا لذلك، فأن نحو 41% من الهجمات التي طالت القوات الامريكية كانت في العراق، و59% منها تمت في سوريا.

وبالتحليل الرقمي، ومنذ بدء الهجمات على القوات الامريكية حتى الان والبالغة 83 يومًا، فهذا يعني معدل الهجمات على القوات الامريكية يبلغ 1.5 هجمة يوميًا، وهو ذات المعدل منذ 4 يناير حتى الان، أي تم تسجيل 9 هجمات خلال 6 أيام، أي ان وتيرة الهجمات لم ترتفع.

