كيم يهدد بـ «إبـ.ـادة» كوريا الجنوبية

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج-أون، وجوب تعزيز الردع النووي لبلاده، مؤكداً أنه "لن يتردّد في إبادة" كوريا الجنوبية إذا تجرّأت على ضرب بلاده"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إنّ سول هي "العدو الرئيسي" لبيونج يانج، مؤكدا أن الأولوية بالنسبة لبلاده يجب أن تكون "تعزيز القدرات العسكرية للدفاع عن النفس وردع الحرب النووية قبل كلّ شيء".

والعلاقات متدهورة بين الكوريتين منذ أن كرّس كيم في الدستور وضعية بلاده بصفتها قوة نووية وبعد أن استأنفت بيونج يانج تجاربها الصاروخية البالستية المتطوّرة العابرة للقارات.

وقال كيم إن كوريا الشمالية خلال تفقّده مصانع كبرى للأسلحة ، لن تشعل "أحاديا" مواجهة لكن "لا نية لديها لتجنب حرب"، بحسب ما نقلت الوكالة.

وأضاف: "إذا تجرّأت جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) على محاولة استخدام القوات المسلحة ضد جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية أو تهديد سيادتها وأمنها وسنحت فرصة كهذه، فلن نتردد في إبادة جمهورية كوريا عبر حشد كل ما لدينا من وسائل وقوات".

وأشارت الوكالة الكورية الشمالية إلى أن كيم الذي رافقه مسؤولون كبار في الحزب والجيش، جال في مصانع ذخيرة متعددة يومي الإثنين والثلاثاء.

وأوضحت الكالة أن هذه الجولة ترمي إلى تشجيع عمّال قطاع صناعة الأسلحة "في النضال من أجل تحقيق هدف الإنتاج الضخم للعام الجديد".

يشار إلى أن الولايات المتحدة وعشرات الدول الحليفة لها بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، يتهمون كوريا الشمالية بانتهاك عقوبات دولية مفروضة عليها بإمدادها روسيا بصواريخ لمساعدة موسكو في حرب أوكرانيا.