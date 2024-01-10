شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية النواب تقيم نتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكى للمنطقة بحضور شكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعقد لجنة العلاقات الخارجية اجتماعاً الأسبوع القادم برئاسة النائب كريم درويش رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة وتقييم "نتائج زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة في ظل تقاعس الدور الأمريكى، عن تحقيق تهدئة ملموسة وغياب المسئولية الأمريكية فى الالتزام بقواعد القانون الدولي من جانب الاحتلال الإسرائيلي".

وقد تم توجيه الدعوة السفير سامح شكري وزير الخارجية لحضور هذا الاجتماع، على أن يقوم بندب من يراه لحضور الاجتماع حال وجود ارتباطات رسمية لسيادته.