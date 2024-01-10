شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الاتحاد: تضافر الجهود العربية ضرورة لمواجهة عدوان إسرائيل على غزة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "صقر"، أن مصر قادت ـ ومازالت ـ تقود الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني من خلال وقف العدوان الذي يتعرض له، ثم البدء في مسار مفاوضات عادلة، تنتهي بتحقيق الآمال المشروعة للشعب الأشقاء فينيل استقلالهم وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، مشيرًا إلى أن قممة اليوم تدعم مسار الدولة المصرية في دعم حقوق الأشقاء.
ونوه رئيس حزب الاتحاد بأن تضافر وتكاتف الجهود العربية لرفع الحصار ووقف العدوان على قطاع غزة أمر ضروري، ورسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن فلسطين ليست وحدها، وأن الموقف العربي موحد تجاه رفضه لأي شكل من أشكال الاعتداء على الفلسطينيين العزل.
ولفت رضا صقر إلى أن قمة العقبة تأتي أهميتها أيضًا من ضرورة التنسيق بين الزعماء الثلاثاة لرفض مخطط التهجير الذي تقوده إسرائيل، حيث إن مصر والأردن أول المتضررين من هذا المخطط، فضلا عن تصفية القضية الفلسطينية.
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