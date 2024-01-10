شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الاتحاد: تضافر الجهود العربية ضرورة لمواجهة عدوان إسرائيل على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيريه الملك عبد الله بن الحسين، ملك الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، هي استكمال لدور مصر في لم شمل العرب والعالم لمناهضة ما يعانيه أهلنا في غزة من مآسي وعدوان وصل إلى حد الإبادة الجماعية التي يقصدها الاحتلال الإسرائيلي بغرض التطهير العرقي للشعب الفلسطيني والسيطرة على أرضهم، والذي سيقود فيما بعد لأطماع أوسع تهدد المنطقة بأكملها.

وأضاف "صقر"، أن مصر قادت ـ ومازالت ـ تقود الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني من خلال وقف العدوان الذي يتعرض له، ثم البدء في مسار مفاوضات عادلة، تنتهي بتحقيق الآمال المشروعة للشعب الأشقاء فينيل استقلالهم وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، مشيرًا إلى أن قممة اليوم تدعم مسار الدولة المصرية في دعم حقوق الأشقاء.

ونوه رئيس حزب الاتحاد بأن تضافر وتكاتف الجهود العربية لرفع الحصار ووقف العدوان على قطاع غزة أمر ضروري، ورسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن فلسطين ليست وحدها، وأن الموقف العربي موحد تجاه رفضه لأي شكل من أشكال الاعتداء على الفلسطينيين العزل.

ولفت رضا صقر إلى أن قمة العقبة تأتي أهميتها أيضًا من ضرورة التنسيق بين الزعماء الثلاثاة لرفض مخطط التهجير الذي تقوده إسرائيل، حيث إن مصر والأردن أول المتضررين من هذا المخطط، فضلا عن تصفية القضية الفلسطينية.