شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة لـ"الشيوخ": استراتيجيات الوزارة تتكيف مع الأوضاع الجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، إن القطاع الصحى لا بد أن يكون على قدر الحدث، خاصة فى ظل الأزمات العالمية والنزاعات الإقليمية، والأوضاع القسرية، وهذا بدوره يتطلب رؤية واستراتيجية للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

وأوضح توفيق، أن العمل مستمر على تطوير والنهوض بمستوى الخدمة والرعاية الطبية، إضافة للعمل على تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وفقا للقانون، ويكون ذلك من خلال رفع الكفاءات الخاصة بالمنشآت الطبية، وهناك العديد من الاستراتيجيات التي وضعتها الدولة بشأن الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين فى ظل الأوضاع الجارية، جميع هذه الاستراتيجيات تتسم بالمرونة لتتكيف مع الأوضاع.