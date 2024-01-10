شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون دولى: مثول إسرائيل غدا أمام محكمة العدل الدولية لم يحدث فى تاريخ الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، أن امتثال إسرائيل غدا لمحكمة العدل الدولية لم يحدث في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948 .

وأضاف أستاذ القانون الدولى، في تصريحات لبرنامج اليوم، المذاع على قناة دي إم سى، أن إسرائيل دولة طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية، وجنوب افريقيا طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لعقاب جرائم الإبادة الجماعية.

وأوضح الدكتور أيمن سلامة، أن إسرائيل ستمثل مجبرة أمام محكمة العدل الدولية وهذه مفاجأة، ومذكرة جنوب افريقيا قوية وموضوعية وتتضمن أسانيد .

وأشار أستاذ القانون الدولى، إلى أن قضاة المحكمة الذين يتمتعون بكل النزاهة والموضوعية سينظرون بجدية هذه الأدلة التي أكدت جنوب أفريقيا أن إسرائيل لم ترتكب وحسب جريمة الإبادة الجماعية بأنماط معينة وأفعال فقط بل بتصريحات أيضا وبموجب الاتفاقية جنوب افريقيا أكدت أن إسرائيل اخفقت في التدخل لمنع الإبادة الجماعية من قبل مسئوليها وقياداتها السياسية.