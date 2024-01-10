شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق إنسان" بمجلس الشيوخ تناقش غدا تيسير صرف المعاشات لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، غدا الخميس، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد ذكى بشأن التيسير على الأشخاص ذوى الإعاقة في صرف المعاش المستحق لهم عن الغير.

وعلى جانب آخر، تناقش لجنة الطاقة والبيئة الطلب المقدم من النائبة نهى أحمد زكى، بشأن دراسة تقييم الأثر التشريعي للقانون 4 لسنة 1994 فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية.