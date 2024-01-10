شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر الاستثمار بالحوار الوطنى: وثيقة الاتجاهات الاستراتيجية للاقتصاد هامة للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سمير صبرى مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، أن وثيقة الاتجاهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للسنوات الست المقبلة هامة للغاية وتضع التوجه الاستراتيجي للحكومة في الـ6 سنوات المقبلة، كما أوضحت أبرز المستهدفات لكل القطاعات الحيوية والأنشطة الاقتصادية.

وقال مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، في تصريحات لبرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سى"، إنه لا صوت يعلو فوق صوت الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم وتأثرت بها مصر.

وأوضح الدكتور سمير صبرى، أن الاستراتيجية استهدفت أن يكون هناك مرونة في الاقتصاد ليتمكن من تجاوز أى أزمات يمكن أن يتعرض لها العالم.

ولفت مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطني، إلى أن الاستراتيجية تتضمن نقلة كبيرة في ملف الزراعة وكانت من أوائل المستهدفات ثم ملف الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللذان يشهدان تركيز شديد في تلك الاستراتيجية.