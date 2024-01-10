شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: منظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية تجربة فريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ، إن منظومة التأمين الصحى الشامل إنجاز غير مسبوق وتجربة فريدة تستحق الإشادة، خاصة وأن المنظومة تقدم خدمات غير مسبوقة بالمجان للمواطنين فى سابقة وتجربة تستحق الإشادة من الجميع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

وتابع إمام:" القيادة السياسية صاحبة الفضل فى كل ما تشهده المنظومة الطبية من إنجازات غير مسبوقة، فعلى سبيل المثال المستشفيات التى تقدم خدمة التأمين الصحى الشامل فى محافظة الإسماعيلية مجهزة على أعلى مستوى، مكيفة والمواطن يحصل على الخدمة بسهولة ويسر ، يوجد عمليات تكلفتها أكثر من 300 ألف جنيه تجرى بالمجان للمواطنين".

وطالب النائب طارق نصير، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة إعادة النظر فى تغليف الأدوية التى يتم تصديرها، قائلا:" هل يعقل ان نستورد المادة التي تغلف بها الأدوية المصرية التى نصدرها، أين توطين الصناعة التى تنادى بها القيادة السياسية؟".