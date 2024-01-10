شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذى "الوفد" يقر زيادة 800 جنيه برواتب الصحفيين والعاملين بجريدة الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق المكتب التنفيذى لحزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة في جلسته اليوم علي زيادة أجورجميع الصحفيين والعاملين بالمؤسسة بمبلغ 800 جنيه تصرف مع راتب شهر يناير. وكان الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد قد عرض علي المكتب التنفيذى البدء فى إجراءات تنفيذ الحد الأدنى للأجور بالوفد والبدء بإضافة 800 جنيه للجميع. وقال رئيس الوفد إن الحد الأدنى للأجور هو حق قانونى وإنساني وأنه يؤكد على تطبيقه بشرط موافقة المكتب التنفيذى وتوفير الموارد.

وفى نفس السياق، أكد خالد البلشى نقيب الصحفيين أن المكتب التنفيذي لحزب الوفد وافق على اتفاق نقابة الصحفيين مع إدارة الجريدة ورئيس الحزب بزيادة الصحفيين والعاملين بالجريدة 800 جنيه كخطوة أولى على طريق إصلاح الأجور وتطبيق الحد الأدنى للأجور في الجريدة.

وتقدم نقيب الصحفيين بالشكر للدكتورعبد السند يمامة، والمكتب التنفيذى للحزب، والدكتور أيمن محسوب رئيس مجلس الادارة و كل الزملاء في الوفد على وقفتهم، ولأعضاء اللجنة النقابية على تبني مطالب الزملاء.