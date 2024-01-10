افاد مصدران أمنيان لـ "رويترز" إن "أنظمة دفاعية أسقطت طائرة مسيرة مسلحة اليوم فوق مطار أربيل في شمال العراق، حيث تتمركز قوات أميركية ودولية أخرى". واوضحت المصادر إنه "لم يتضح ما إذا كانت هناك إصابات أو أضرار في البنية التحتية نتيجة الهجوم".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لرويترز: إسقاط طائرة مسيرة مسلحة فوق قاعدة جوية تضم قوات أميركية في شمال العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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