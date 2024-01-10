لبنان يشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوعز وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، بتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي تضمنت إدانة ما تقوم به إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي ضد لبنان.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان «إن الوزير بو حبيب أوعز، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي ردا على الشكوى الإسرائيلية الأخيرة ضد لبنان».

وتضمن نص الشكوى المرفوعة «إدانة الأعمال العدائية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي ضد لبنان تزامنا مع حربها على غزة وأدلة موثقة حول خرقها للقرار 1701 وقلب الحقائق.