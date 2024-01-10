الصومال تحبط مخططا إرهابيا في مقديشو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت قوات الأمن الصومالية، أمس، إحباطها مخططا إرهابيا لحركة الشباب «الإرهابية» في العاصمة مقديشو.
وذكرت مصادر أن قوات الأمن أفشلت تفجيرا إرهابيا، عقب قيام عناصر من حركة الشباب «الإرهابية» بوضع حقيبة مفخخة بالقرب من محطة وقود في سوق حمرويني، وأشارت إلى أن القوات الأمنية أخلت المنطقة من المواطنين، للحفاظ على سلامتهم من التفجير الإرهابي.
ودأبت حركة الشباب الإرهابية على مدار الأعوام الماضية على إحداث تفجيرات وأعمال إرهابية في أنحاء البلاد، خاصة في العاصمة مقديشو.
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