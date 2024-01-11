منخفض يؤدي لانخفاض ملموس بالحرارة يحمل معه ثلوج يستمر حتى بعد ظهر الاثنين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يؤثر منخفض جوّي متمركز فوق قبرص على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة تؤدي الى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، يحمل معه ثلوج على الجبال، أمطار غزيرة تؤدي الى تشكل السيول وانجراف في التربة واشتداد في سرعة الرياح ويشتدّ تأثيره يوم السبت ويستمر حتى بعد ظهر الاثنين المقبل حيث ينحسر تدريجياً، وحذرت من الانجرافات بالتربة و تشكل السيول وارتفاع منسوب الأنهار.

ولفتت الى ان كمية المتساقطات المتوقعة حتى بداية الأسبوع المقبل تتراوح بين ١٢٠ و ٢٥٠ ملم، واشارت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين ١١ و ١٩ درجة، طرابلس بين ٠٩ و ١٧ درجة، وفي زحلة بين ٣ و ١٣ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتشكّل الضباب الكثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تتساقط أمطار غزيرة وعنيفة احياناً خاصة فترة قبل الظهر مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال ٥٥ كلم/ساعة خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر لحدود المترين ، كما تتساقط حبات البرد وتتشكل السيول على الطرقات مع انجرافات التربة، تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متروما فوق ، تخف حدة الأمطار والثلوج خلال الليل مع حدوث بعض الانفراجات.

الجمعة: غائم اجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد أحيانًا لتقارب سرعتها ال ٦٥كم/س، ويبقى التحذير من تشكل السيول على الطرقات، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق.

السبت: غائم إجمالاً مع ضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة تسوء معه الرؤية، ترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط وتبقى دون معدلاتها، تتساقط أمطار تكون غزيرة وعنيفة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتّد أحياناً لتقارب سرعتها ال ٧٥ كم/س خاصة شمال البلاد وارتفاع موج البحر لحدود ال ٣ أمتار كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق.

الأحد: غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خلال فترة قبل الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق، تخف حدة الأمطار والثلوج اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث انفراجات، يتشكل الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل اعتباراً من ارتفاع ١٣٠٠ متر لذا يرجى التحذير من خطر الانزلاقات.